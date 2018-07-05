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В детских лагерях ОРЛО детей готовят к участию в боевых действиях
На территории ОРЛО боевики проводят учения среди детей, подготавливая их к участию в боевых действиях.
Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук отмечает, что с 29 июня по 8 июля оккупационная администрация Краснодонского района устроила «патриотические» полевые сборы молодежи в детском лагере «Мечта» (с. Большой Суходол).
Тымчук отметил: «Российские оккупанты готовят будущее «пушечное мясо» в детских лагерях Луганской области, передает donpress.com.
По информации группы ИС, оккупационные власти на оккупированных территориях Луганской области и их российские кураторы продолжают привлекать молодежь к «юношеским военизированным формированиям» для осуществления «морально-психологической подготовки» для дальнейшего участия в боевых действиях в рядах «2 АК ЛНР».
По его словам, в этом задействованы около 700 курсантов различных «гражданских объединений республики». Тымчук уточнил: «Основной задачей данных сборов является „патриотическое воспитание“ и начальная военная подготовка молодежи. Участники сборов изучают правила использования огнестрельного оружия, основы рукопашного боя, ориентирование на местности и т. д.».
Теги: Россия, Донбасс, оружие, Луганская область, детский лагерь, ЛНР, Тымчук, оккупанты, патриотизм, ОРЛО
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