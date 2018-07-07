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Архив - Луганская область

Луганщина под обстрелом: опубликованы новые данные

07.07.2018 07:00
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Луганщина под обстрелом: опубликованы новые данные

За прошедшие сутки и после полуночи российско-оккупационные войска 5 раз нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения в Луганской области.

В частности, в направлении Крымского Новоайдарского района открывался огонь из автоматических, подствольных и противотанковых гранатометов, БМП и стрелкового оружия. По укреплениям украинских военнослужащих вблизи Старого Айдара Станично-Луганского района велся обстрел из стрелкового оружия. В направлении Троицкого Попаснянского района зафиксирован огонь из стрелкового оружия. О этом сообщает Луганская областная государственная администрация сегодня, 7 июля, утром.



Теги: Донбасс, Луганская область, обстрелы, оккупанты
 
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