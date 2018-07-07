На Луганщине изъяли новые взрывоопасные предметы

07.07.2018 09:45

За прошедшие сутки пиротехнические расчеты ГСЧС Украины проверил 4,81 га территории на подконтрольной части Луганской области.



Обследования проводились в Попаснянском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. Было обнаружено и изъято 164 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 101 артиллерийский снаряд, 2 минометные мины, 5 ручных гранат, 1 инженерный боеприпас, 24 единицы боеприпасов и 31 единица других взрывоопасных предметов.



Спасатели напоминают, что разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.



При обнаружении взрывоопасного устройства:



- немедленно сообщите дежурные службы органов внутренних дел, ГСЧС;

- не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей;

- прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;

- не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв);

- дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.