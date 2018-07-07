- Российские солдаты-невидимки, воевавшие на Донбассе и в Сирии, хотят "выйти из сумрака"15:40
- Жители Донбасса рассказали СММ ОБСЕ о мучении при пересечении линии разграничения14:40
- Угроза с воздуха: новые данные из зоны ООС на Донбассе14:20
- Facebook просят заблокировать страницы "Л-ДНР"13:20
- Минобороны обнародовало расширенную сводку с Донбасского фронта13:00
- Сегодня в зоне ООС произошло уже три обстрела12:40
- Горячее перемирие: появилась новая карта обстрелов из зоны ООС12:28
- Появились оперативные данные о ситуации на донбасских пунктах пропуска на 12:0012:02
- На Луганщине прошел яркий фестиваль11:58
- Танки, пушки, БМП: огромное количество бронетехники заметили на Донбассе с воздуха11:20
На Луганщине изъяли новые взрывоопасные предметы
За прошедшие сутки пиротехнические расчеты ГСЧС Украины проверил 4,81 га территории на подконтрольной части Луганской области.
Обследования проводились в Попаснянском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. Было обнаружено и изъято 164 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 101 артиллерийский снаряд, 2 минометные мины, 5 ручных гранат, 1 инженерный боеприпас, 24 единицы боеприпасов и 31 единица других взрывоопасных предметов.
Спасатели напоминают, что разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.
При обнаружении взрывоопасного устройства:
- немедленно сообщите дежурные службы органов внутренних дел, ГСЧС;
- не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей;
- прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;
- не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв);
- дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.
Теги: Донбасс, Луганская область, взрывоопасные предметы, пиротехники
- Появились новые данные о спасении Луганщины от взрывов
- Почти 30 взрывных опасностей нашли на Луганщине
- Спасатели Славянска просят быть внимательнее к взрывоопасным устройствам
- Луганщину спасли почти от 40 взрывных опасностей
- На Луганщине обезврежены новые опасности
- Луганщину спасли почти от 40 опасностей
- Российские солдаты-невидимки, воевавшие на Донбассе и в Сирии, хотят "выйти из сумрака"15:40
- Оккупанты Донбасса разжигают новый виток ненависти к Украине15:20
- ГУР: в Донецке людей изгнали из домов ради офицеров оккупантов15:00
- Жители Донбасса рассказали СММ ОБСЕ о мучении при пересечении линии разграничения14:40
- Угроза с воздуха: новые данные из зоны ООС на Донбассе14:20
- "Форсаж" по-донбасски: в Краматорске полицейские устроили погоню за серийными угонщиками14:00
- Донбасс: из СИЗО освобождали заложников13:40
- Facebook просят заблокировать страницы "Л-ДНР"13:20
- Минобороны обнародовало расширенную сводку с Донбасского фронта13:00
- В Донецке "повально обыскивают" местных коллекционеров12:51
- Российские солдаты-невидимки, воевавшие на Донбассе и в Сирии, хотят "выйти из сумрака"15:40
- Оккупанты Донбасса разжигают новый виток ненависти к Украине15:20
- ГУР: в Донецке людей изгнали из домов ради офицеров оккупантов15:00
- Жители Донбасса рассказали СММ ОБСЕ о мучении при пересечении линии разграничения14:40
- Угроза с воздуха: новые данные из зоны ООС на Донбассе14:20
- "Форсаж" по-донбасски: в Краматорске полицейские устроили погоню за серийными угонщиками14:00
- Донбасс: из СИЗО освобождали заложников13:40
- Facebook просят заблокировать страницы "Л-ДНР"13:20
- Минобороны обнародовало расширенную сводку с Донбасского фронта13:00
- В Донецке "повально обыскивают" местных коллекционеров12:51
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- 7 способов, как улучшить свою память18:37
- Пятница, 13-е: как прожить сложный день солнечного затмения17:48
- Врачи подсказали, как утолить жажду без вреда для здоровья16:15
- Названы семь неожиданных причин онемения конечностей12:36
- Украинцев намерены «колоть» принудительно: кого ждет неприятная процедура09:05
- Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки08:48
- Кому придется возвращать субсидию?21:25
- РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар
- Путина ждет сюрприз: журналист рассказал, что ожидает освобожденное Золотое-4 на Донбассе
- Соцсети: в оккупированном Донецке пропавшую беременную нашли закопанной на кладбище
- В Горловке оккупанты к чему-то готовятся
- Главари ОРДО нашли новый способ «мотивации» для вступления мужчин в ряды «ДНР»
- Встреча Путина и Трампа: Крым и Донбасс ждет судьбоносное решение
- Через Новоазовск прекращено движение со стороны РФ
- Ловушка сработала: бойцы ООС серьезно "потрепали" ДРГ врага под Горловкой - есть пленный и потери
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке