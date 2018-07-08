- Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо21:20
- Колумбийский опыт для Донбасса: в чём суть 21:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев20:20
- Миротворцы для Донбасса: нужно дожать Россию и Верховную Раду19:45
- Донбасский фронт: "снайперская война" набирает ход19:30
- Эксперт: Донбасс для Путина – поле для игры19:10
- Новинки российской пропаганды: "украинские зомби" и "сафари" на мирных жителей Донбасса18:50
- Расстрел перемирия: почему на Донбассе нет тишины18:30
- "Зачистка" и сделка: признаки того, что Кремль "сдает" Донбасс17:30
Аферу с перемещением товара на оккупированный Донбасс раскрыли на одном из КПВВ
Пресечена попытка незаконного перемещения на оккупированную территорию товаров на сумму около 1,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
Так, сотрудники Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил во время дежурства на КПВВ "Станица Луганская" обнаружили факт нарушения гражданкой Ф. порядка перемещения товаров из района проведения операции Объединенных сил.
"Для совершения противоправных действий данная гражданка привлекла восемь граждан, которые в пешем порядке переносили через КПВВ необходимый груз. В общем, женщина имела целью переместить на оккупированную территорию 48 коробок с изделиями, которые используются в пищевой промышленности на общую сумму 1 700 000 гривен", - отмечается в сообщении.
Относительно гражданки Ф. сотрудники ГФС составили протокол по ст. 204-3 КУоАП (за того, что объем перемещенных товаров превысил нормы, определенные приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины № 39 от 27 марта 2017 года). Товар изъят до принятия решения в суде.
Напомним, что в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 205 авто.
Отметим, что 7 июля отмечалось незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока через донбасские КПВВ.
Теги: Донбасс, Луганская область, линия разграничения, Станица Луганская, КПВВ
- Испытание блокпостами продолжается - в Станице Луганской после закрытия КПП в очереди остались около 300 человек (ВИДЕО)
- Заговорені? В Станиці Луганській не можна знайти і кількох не обстріляних будинків, а дачі екс-регіоналів - ціленькі
- Кина не будет: у Станицы Луганской сегодня не станут разводить войска
- Военные отговорили Туку закрывать переход в Станице Луганской
- В Луганской области на линии разграничения в районе Золотого образовалась «дыра»
- Сотни человек не смогли вчера пробиться через КПВВ "Станица Луганская"
- Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо21:20
- Колумбийский опыт для Донбасса: в чём суть 21:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев20:20
- Важно для жителей Донетчины: опубликован новый график работы Ощадбанка у линии разграничения20:00
- Миротворцы для Донбасса: нужно дожать Россию и Верховную Раду19:45
- Донбасский фронт: "снайперская война" набирает ход19:30
- Эксперт: Донбасс для Путина – поле для игры19:10
- Новинки российской пропаганды: "украинские зомби" и "сафари" на мирных жителей Донбасса18:50
- Расстрел перемирия: почему на Донбассе нет тишины18:30
- Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо21:20
- Колумбийский опыт для Донбасса: в чём суть 21:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев20:20
- Важно для жителей Донетчины: опубликован новый график работы Ощадбанка у линии разграничения20:00
- Миротворцы для Донбасса: нужно дожать Россию и Верховную Раду19:45
- Донбасский фронт: "снайперская война" набирает ход19:30
- Эксперт: Донбасс для Путина – поле для игры19:10
- Новинки российской пропаганды: "украинские зомби" и "сафари" на мирных жителей Донбасса18:50
- Расстрел перемирия: почему на Донбассе нет тишины18:30
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- "Зачистка" и сделка: признаки того, что Кремль "сдает" Донбасс17:30
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу16:50
- Путин продолжает наступление на Украину09:45
- Как не подхватить инфекцию в маршрутке: репортаж из Мариуполя19:20
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- 7 способов, как улучшить свою память18:37
- Пятница, 13-е: как прожить сложный день солнечного затмения17:48
- Стало известно, кого Путин хочет привести к власти в Украине
- В Горловке оккупанты к чему-то готовятся
- Началось? Страшные новости с Донбасса
- РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков
- Путина ждет сюрприз: журналист рассказал, что ожидает освобожденное Золотое-4 на Донбассе
- Соцсети: в оккупированном Донецке пропавшую беременную нашли закопанной на кладбище
- Волкер сказал, чего ждать Донбассу от встречи Трампа и Путина
- Главари ОРДО нашли новый способ «мотивации» для вступления мужчин в ряды «ДНР»
- В Горловке люди озадачены происходящим в городе
- Через Новоазовск прекращено движение со стороны РФ