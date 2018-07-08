Донбасс: обнаружен тайник для контрабанды (ВИДЕО)

08.07.2018 12:30

Пограничники Луганского отряда совместно с работниками фискальной службы, входящие в состав операции Объединенных сил, обнаружили в транспортном средстве специально оборудованный тайник для перевозки контрабанды.



Сегодня, 8 июля, во время углубленного осмотра автомобиля "Opel Kadett" в пункте пропуска "Просяное" совместная межведомственная группа зафиксировала в багажном отделении авто газовый баллон, предназначенный для перевозки бензина. Он имел электрическую систему для перекачки топлива с помощью скрытой помпы, которая была размещена на днище автомобиля. Топливные шланги от газового баллона были спрятаны с помощью монтажной пены. Таким образом, наш соотечественник, следовавший иномаркой в Украину, намеревался незаконно перемещать бензин через государственную границу.





Сейчас транспортное средство изъято представителями фискальной службы в установленном порядке.



Напомним, что на одном из КПВВ раскрыли аферу с перемещением товара на оккупированный Донбасс.