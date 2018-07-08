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Донбасс: обнаружен тайник для контрабанды (ВИДЕО)

08.07.2018 12:30
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Донбасс: обнаружен тайник для контрабанды (ВИДЕО)

Пограничники Луганского отряда совместно с работниками фискальной службы, входящие в состав операции Объединенных сил, обнаружили в транспортном средстве специально оборудованный тайник для перевозки контрабанды.

Сегодня, 8 июля, во время углубленного осмотра автомобиля "Opel Kadett" в пункте пропуска "Просяное" совместная межведомственная группа зафиксировала в багажном отделении авто газовый баллон, предназначенный для перевозки бензина. Он имел электрическую систему для перекачки топлива с помощью скрытой помпы, которая была размещена на днище автомобиля. Топливные шланги от газового баллона были спрятаны с помощью монтажной пены. Таким образом, наш соотечественник, следовавший иномаркой в Украину, намеревался незаконно перемещать бензин через государственную границу.



Сейчас транспортное средство изъято представителями фискальной службы в установленном порядке.

Напомним, что на одном из КПВВ раскрыли аферу с перемещением товара на оккупированный Донбасс.



Теги: Донбасс, контрабанда, пункт пропуска, тайник
 
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