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Архив - Луганская область

Гранату и патроны нашли на Луганщине

08.07.2018 11:00
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Гранату и патроны нашли на Луганщине

За прошедшие сутки, 7 июля, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,5 га территории подконтрольной Луганщины.

Была обследована местность в Попаснянском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. Обнаружена и изъята 21 единица взрывоопасных предметов, а именно: 1 ручная граната и 20 единиц патронов.



Теги: Донбасс, боеприпасы, граната, пиротехники
 
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