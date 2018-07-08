Эскалация на Луганщине: летят снаряды, гремят взрывы

08.07.2018 10:45

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 июля), в Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, включая 36 взрыва, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зарегистрировано 2 взрыва.



Так, днем 6 июля, патрулируя в 1,5 км к востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали 3 взрыва, оцененных как разрывы артиллерийских снарядов в 5–7 км к югу, и 3 взрыва, оцененных как артиллерийские выстрелы в 2–3 км к юго-западу.



Со своей позиции примерно в 1,5 км к югу от н. п. Калиново (неподконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) команда СММ слышала 7 взрывов неопределенного происхождения в 10–11 км к северо-западу.



Пребывая на северо-западной окраине н. п. Орехово (подконтрольный правительству, 57 км к северо-западу от Луганска), члены патруля Миссии слышали 10 взрывов неопределенного происхождения в 8–10 км к юго-юго-западу.



Напомним, что 7 июля российские оккупационные войска 13 раз нарушали перемирие почти по всей линии соприкосновения. Потерь в рядах защитников Украины нет.



Сегодня оккупанты стреляли на Мариупольском направлении.