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Архив - Луганская область

Эскалация на Луганщине: летят снаряды, гремят взрывы

08.07.2018 10:45
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Эскалация на Луганщине: летят снаряды, гремят взрывы

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 июля), в Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, включая 36 взрыва, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зарегистрировано 2 взрыва.

Так, днем 6 июля, патрулируя в 1,5 км к востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали 3 взрыва, оцененных как разрывы артиллерийских снарядов в 5–7 км к югу, и 3 взрыва, оцененных как артиллерийские выстрелы в 2–3 км к юго-западу.

Со своей позиции примерно в 1,5 км к югу от н. п. Калиново (неподконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) команда СММ слышала 7 взрывов неопределенного происхождения в 10–11 км к северо-западу.

Пребывая на северо-западной окраине н. п. Орехово (подконтрольный правительству, 57 км к северо-западу от Луганска), члены патруля Миссии слышали 10 взрывов неопределенного происхождения в 8–10 км к юго-юго-западу.

Напомним, что 7 июля российские оккупационные войска 13 раз нарушали перемирие почти по всей линии соприкосновения. Потерь в рядах защитников Украины нет.

Сегодня оккупанты стреляли на Мариупольском направлении.



Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
 
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