- Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо21:20
- Колумбийский опыт для Донбасса: в чём суть 21:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев20:20
- Миротворцы для Донбасса: нужно дожать Россию и Верховную Раду19:45
- Донбасский фронт: "снайперская война" набирает ход19:30
- Эксперт: Донбасс для Путина – поле для игры19:10
- Новинки российской пропаганды: "украинские зомби" и "сафари" на мирных жителей Донбасса18:50
- Расстрел перемирия: почему на Донбассе нет тишины18:30
- "Зачистка" и сделка: признаки того, что Кремль "сдает" Донбасс17:30
Контроль над Золотым-4: штаб ООС дал разъяснения
В пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС) ответили на уведомление на сайтах некоторых информагентств относительно якобы неправомерного награждения военнослужащих, улучшили тактическое положение вокруг н.п. Золотое-4 на Луганщине.
"Объединенные силы не заявляли о, то Золотое-4 находилось под контролем российских наемников. Также средства массовой информации приводят не все ответы первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга на вопрос Общественного Радио, - отмечается в сообщении. - Так, Александр Хуг заметил, что термин "серая зона" не предусмотрен минскими договоренностями. Объединенные силы подчеркивают, что работа по улучшению тактического положения вокруг Золотое-4 велась еще во времена пребывания других военных частей в период проведения АТО. Сегодняшние защитники завершили улучшения тактического положения, создали другие опорные пункты и полностью убрали опасность действий диверсионно-разведывательных групп противника".
Представители ООС отмечают, что поощрение личного состава роты глубинной разведки и отдельной механизированной бригады происходило не только за улучшение тактического положения вокруг Золотого-4, но и за успешное выполнение боевых задач в районе проведения операции в течение длительного времени. Подчеркивается, что в дальнейшем Объединенные силы занялись решением гуманитарных вопросов местных жителей.
"К сведению СМИ, раньше не все жители Золотого-4 имели возможность перемещаться на подконтрольную территорию в связи с боевой обстановкой в этом районе. После завершения взятия под полный контроль территории вокруг населенного пункта Золотое-4 военные угрозы были устранены, безопасность местных жителей была улучшена. Сейчас все без исключения жители Золотого-4 имеют право и возможность перемещаться на подконтрольную правительству территорию в удобное для них время (работа КПВВ изменена), - подчеркивается в сообщении. - Следует отметить, что до 2 июля в населенном пункте Золотое-4 никогда не было присутствия представителей Национальной полиции Украины (что было связано с неподходящими условиями безопасности). В настоящее время в указанном населенном пункте есть участковый инспектор и другие представители органов власти".
Объединенные силы подчеркивают, что не нарушают Минских договоренностей во время улучшения тактического положения на том или ином направлении.
Теги: Донбасс, ВСУ, Золотое, ООС
- Зона АТО: на "Золотому" рубежі
- Боевики пугают местных жителей скорым наступлением ВСУ
- Зайцево под обстрелом, ранен мирный житель, – «ДНР»
- За прошедшие сутки в зоне АТО четыре бойца ВСУ получили ранения, погибших нет, - Минобороны
- Лысенко: Информация о потерях является предварительной
- В переговорах нет смысла: Путин не собирается завершать войну на Донбассе – эксперт
- Оккупанты дорезают шахты Донбасса21:40
- Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо21:20
- Колумбийский опыт для Донбасса: в чём суть 21:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев20:20
- Важно для жителей Донетчины: опубликован новый график работы Ощадбанка у линии разграничения20:00
- Миротворцы для Донбасса: нужно дожать Россию и Верховную Раду19:45
- Донбасский фронт: "снайперская война" набирает ход19:30
- Эксперт: Донбасс для Путина – поле для игры19:10
- Новинки российской пропаганды: "украинские зомби" и "сафари" на мирных жителей Донбасса18:50
- Оккупанты дорезают шахты Донбасса21:40
- Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо21:20
- Колумбийский опыт для Донбасса: в чём суть 21:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев20:20
- Важно для жителей Донетчины: опубликован новый график работы Ощадбанка у линии разграничения20:00
- Миротворцы для Донбасса: нужно дожать Россию и Верховную Раду19:45
- Донбасский фронт: "снайперская война" набирает ход19:30
- Эксперт: Донбасс для Путина – поле для игры19:10
- Новинки российской пропаганды: "украинские зомби" и "сафари" на мирных жителей Донбасса18:50
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- "Зачистка" и сделка: признаки того, что Кремль "сдает" Донбасс17:30
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу16:50
- Путин продолжает наступление на Украину09:45
- Как не подхватить инфекцию в маршрутке: репортаж из Мариуполя19:20
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- 7 способов, как улучшить свою память18:37
- Пятница, 13-е: как прожить сложный день солнечного затмения17:48
- Стало известно, кого Путин хочет привести к власти в Украине
- В Горловке оккупанты к чему-то готовятся
- Началось? Страшные новости с Донбасса
- РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков
- Путина ждет сюрприз: журналист рассказал, что ожидает освобожденное Золотое-4 на Донбассе
- Соцсети: в оккупированном Донецке пропавшую беременную нашли закопанной на кладбище
- Волкер сказал, чего ждать Донбассу от встречи Трампа и Путина
- Главари ОРДО нашли новый способ «мотивации» для вступления мужчин в ряды «ДНР»
- В Горловке люди озадачены происходящим в городе
- Через Новоазовск прекращено движение со стороны РФ