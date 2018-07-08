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Архив - Луганская область

СММ ОБСЕ изгнали из приграничных районов оккупированного Донбасса

08.07.2018 07:45
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СММ ОБСЕ изгнали из приграничных районов оккупированного Донбасса

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 июля), наблюдатели посетили на Донбассе два приграничных района, которые не контролируются правительством. Вот только там они не задержались.

Осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска), команда СММ отметила, что в Украину въехали 2 автобуса (1 с российскими номерными знаками) и 1 грузовик (с украинскими номерными знаками). По прибытии патруля Миссии в пункт пропуска член незаконных вооруженных формирований сказал, чтобы наблюдатели немедленно покинули данный район.

Находясь в пункте пропуска возле н. п. Вознесеновка (быв. Червонопартизанск, 65 км к юго-востоку от Луганска), команда СММ видела, что в Украину въехал 1 автобус. Примерно через 20 минут член НВФ сказал, чтобы патруль Миссии покинул данный район.



Теги: Донбасс, граница, боевики, оккупанты, СММ ОБСЕ, НВФ
 
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