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Стало известно, как будет работать "мобильный Ощадбанк" вдоль линии разграничения на Луганщине
Общественная организация Донбасс SOS опубликовала график работы в Луганской области мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения на следующей неделе.
МО Ощадбанка примет всех желающих в пгт. Золотое, Попаснянский район – 9, 11 и 13 июля; в пгт. Трехизбенка, Новоайдарский район – 10 июня ; в пгт. Тошковка-1, Попаснянский район - 12 июля.
Режим работы МО Ощадбанка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.
Напомним, что в мобильных отделениях Ощадбанка предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.
Теги: Донбасс, Луганская область, Ощадбанк, график, линия разграничения
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