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В Северодонецке ранили мужчину
Сегодня, 8 июля, около 7:50 в Северодонецкий отдел полиции (подконтрольная часть Луганщины) поступило анонимное сообщение о том, что у дома №23а по ул. Новикова человек нуждается в помощи.
На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что 51-летний местный житель получил телесные повреждения от неизвестного мужчины во время выхода из лифта. При первичном осмотре медики обнаружили у пострадавшего ранения в области грудной клетки. Чем оно вызвано, устанавливается. Пострадавшему предоставляется срочная медицинская помощь.
В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных действий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. "Покушение на убийство". Проводятся неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств совершения преступления.
В случае, если вы стали свидетелем происшествия, или владеете информацией об обстоятельствах совершения преступления, просьба сообщить в Северодонецкий отдела полиции по адресу: г.. Северодонецк ул. Партизанская, 16 или по телефону "102".
Теги: Донбасс, Северодонецк, ранение, полиция
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