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Архив - Луганская область

Боевик «ЛНР» принес домой боекомплект, на котором подорвался

12.07.2018 09:47
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Боевик «ЛНР» принес домой боекомплект, на котором подорвался

Во временно оккупированном Луганске боевик «ЛНР» принес домой гранаты и другие боеприпасы, на которых в итоге подорвался.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают местные источники, боевик «ЛНР», житель временно оккупированного Луганска принес домой гранаты и другие боеприпасы. Затем, в результате ссоры со своей сожительницей, взорвал гранату и с множественными серьезными ранениями, скорей всего, ведущими к летальному исходу, попал в больницу.

Вот что сообщает источник:

«Я всегда говорил, что именно «ополченцы» самая серьезная угроза общественной безопасности. В очередной раз можете убедиться в правоте моих убеждений...
… вечером 10 июля, в реанимацию ЛОКБ с оторванной правой рукой, вскрытой брюшной полостью (кишки наружу), множественными осколочными ранами госпитализирован — Серов Михаил Серафимович, 1967 г.р., житель Луганска, ул. Ударников, 79.
Ну само собой случилось классическое ЧП — Серов, после распития спиртных напитков, поругался с сожительницей — Неминущей Натальей и взорвал гранату РГД-5.
После осмотра места взрыва полиция также обнаружила в доме:
3 цинка патронов, 158 патронов калибра 7,62 мм, револьвер «Магнум», 3 гранаты Ф-1, гранату РГН, 11 выстрелов ВОГ-25. Все оружие Серов притянул из рядов ополчения».



Теги: Донбасс, Луганск, взрыв, боевик, боеприпасы, граната, оккупация, ЛНР, подрыв
 
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