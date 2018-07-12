Боевики обстреляли Станицу Луганскую, Крымское и Троицкое

12.07.2018 11:44

За прошедшие сутки и после полуночи боевики трижды нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В частности, в направлении Крымского Новоайдарского района применялись автоматические гранатометы.

По укреплениям украинских военнослужащих вблизи Троицкого Попаснянского района открывался огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Станицы Луганской велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Источник Трибун.