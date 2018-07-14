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Архив - Луганская область

Беззаконие и разруха! Журналист поделился впечатлениями от посещения Лисичанска. ВИДЕО

14.07.2018 18:32
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Беззаконие и разруха! Журналист поделился впечатлениями от посещения Лисичанска. ВИДЕО

Журналист Денис Казанский совершил визит в Лисичанск. Своими впечатлениями от увиденных там беззаконии и разрухе он поделился в Facebook



Теги: Донбасс, Лисичанск, впечатление, разруха
 
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