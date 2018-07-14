Беззаконие и разруха! Журналист поделился впечатлениями от посещения Лисичанска. ВИДЕО

14.07.2018 18:32

Журналист Денис Казанский совершил визит в Лисичанск. Своими впечатлениями от увиденных там беззаконии и разрухе он поделился в Facebook