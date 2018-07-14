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Архив - Луганская область

Боевики «ЛНР» вербуют новых «добровольцев» с собственным транспортом

14.07.2018 10:25
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Боевики «ЛНР» вербуют новых «добровольцев» с собственным транспортом

В рядах боевиков «ЛНР» наблюдается «некомплект» личного состава. Но, новых «добровольцев» приглашают не просто так, а с собственным транспортом. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
На временно оккупированных территориях Луганской области в рядах боевиков «ЛНР» наблюдается сильный некомплект. Для этого оккупационные «власти ЛНР» разносят «повестки военкомата» и вербуют новых «добровольцев» через подконтрольные им «СМИ» и паблики. Однако, «добровольцев» приглашают не просто так, а с собственным транспортом. Людей пытаются заманить и «полным соцпакетом», и «вещевым довольствием», и «3-х разовым питанием», и «бесплатным обучением в ВУЗах Луганска», и «благоустроенными казармами».
Приглашая «добровольцев» оккупационные «власти ЛНР» не сообщают, что в случае получения увечий, «добровольцам» не положены ни соцвыплаты, ни льготы.
Однако, желающих, похоже, немного. Некоторые мрачно шутят: «В танкисты тоже со своим танком приходить?»



Теги: Донбасс, транспорт, ЛНР, добровольцы
 
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