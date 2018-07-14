Боевики «ЛНР» вербуют новых «добровольцев» с собственным транспортом

14.07.2018 10:25

В рядах боевиков «ЛНР» наблюдается «некомплект» личного состава. Но, новых «добровольцев» приглашают не просто так, а с собственным транспортом. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

На временно оккупированных территориях Луганской области в рядах боевиков «ЛНР» наблюдается сильный некомплект. Для этого оккупационные «власти ЛНР» разносят «повестки военкомата» и вербуют новых «добровольцев» через подконтрольные им «СМИ» и паблики. Однако, «добровольцев» приглашают не просто так, а с собственным транспортом. Людей пытаются заманить и «полным соцпакетом», и «вещевым довольствием», и «3-х разовым питанием», и «бесплатным обучением в ВУЗах Луганска», и «благоустроенными казармами».

Приглашая «добровольцев» оккупационные «власти ЛНР» не сообщают, что в случае получения увечий, «добровольцам» не положены ни соцвыплаты, ни льготы.

Однако, желающих, похоже, немного. Некоторые мрачно шутят: «В танкисты тоже со своим танком приходить?»