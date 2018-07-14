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На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков
14.07.2018 07:52
В одной из социальных сетей появилась информация о том, что в оккупированном Хрустальном Луганской области мужчины стали получать повестки в «военкомат».
Явление носит массовый характер — люди сообщают, что «призываются» практически все мужчины, вплоть до 55-летнего возраста.
«Говорят, что в Хрустальний тоже массово вызывают в „военкомат“ (ходят и по микрорайонам/центру и по частному сектору), причем всех подряд — служивших/не служивших и едва ли не до 55-летнего возраста», — пишут горожане. (Стилистика и орфография автора сохранены)
Автор поста употребил слово «тоже», а это значит, что похожая ситуация сложилась не только в Хрустальном, но и в других городах на неподконтрольной территории.
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, призыв, ЛНР, фронт
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