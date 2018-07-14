Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков

14.07.2018 07:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков

В одной из социальных сетей появилась информация о том, что в оккупированном Хрустальном Луганской области мужчины стали получать повестки в «военкомат».
Явление носит массовый характер — люди сообщают, что «призываются» практически все мужчины, вплоть до 55-летнего возраста.
«Говорят, что в Хрустальний тоже массово вызывают в „военкомат“ (ходят и по микрорайонам/центру и по частному сектору), причем всех подряд — служивших/не служивших и едва ли не до 55-летнего возраста», — пишут горожане. (Стилистика и орфография автора сохранены)
Автор поста употребил слово «тоже», а это значит, что похожая ситуация сложилась не только в Хрустальном, но и в других городах на неподконтрольной территории.
Источник ДонПресс



Теги: Донбасс, призыв, ЛНР, фронт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх