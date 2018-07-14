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Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов

14.07.2018 15:33
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Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов

В Интернете опубликована новая информация об убийстве крупного главаря боевиков "ЛНР" Александра Беднова по кличке "Бэтмен", зачисткой которого, как выяснилось, руководил нынешний глава "республики" Леонид Пасечник.

Информация об этом была раскрыта во время переписки представителя силового подразделения "ЛНР" и известного боевика "ДНР" Евгения Тинянского. Выяснилось, что Бэтмен (командир группы быстрого реагирования по кличке "Бэтмен", начальник штаба 4-й бригады, министр обороны "ЛНР" (август 2014 года) вместе со своей охраной был ликвидирован силовым спецподразделением МГБ "ЛНР", которое контролировалось нынешним главарем "ЛНР" Пасечником. При этом убийству Бэтмена предшествовал крупный конфликт, свидетелем которого стал один из собеседников. "Евгений, был момент, в писанине не могу все обьяснить...но как гбр прижали....приехал Бэтмен..с охраной...нас еще за неделю настраивали против него, мол какие там ужасы у них творятся на подвале, что он заправляет аптеками и т.п... так вот... приехал он с охраной... как припекло.. пытался к пасечнику пробиться...его и охрану разоружили..... он ушел в машину, но потом вернулся без оружия....о чем они говорили дальше - я хз. не моя смена была... но была полная боевая готовность.... нам даже говорили, что Бэтмен хуже фашистов....каждое утро.. и рассказывали, что они творили...ну а спустя пару дней отбыла группа тяжелых (спецура) и все.. нету бэтмана", - написал он в переписке в Сети (орфография и пунктуация автора сохранены). По данным самих боевиков, в июне 2014 года его бойцы пытали 13 местных жителей, в результате чего один из них скончался

Источник "Диалог.UA"



Теги: Донбасс, Лутугино, убийство, ЛНР
 
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