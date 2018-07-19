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Боевики «ЛНР» запрещают людям разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ
19.07.2018 11:59
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области запрещают людям разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 16 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«В н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 63 км к юго-востоку от Луганска) женщина, представившаяся представительницей общины, сказала, что она не может предоставить СММ информацию без разрешения руководителей вооруженных формирований».
Теги: Россия, Донбасс, информация, ЛНР, боевики, оккупанты, СММ ОБСЕ
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