Последние новости раздела
- Боевики «ЛНР» из-за ЧП понесли серьезные потери12:13
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса11:24
- Новый "референдум" от Путина: реакция Украины, ЕС и мнение эксперта10:22
- Опознаны 56 молдавских боевиков, убивавших украинцев в составе "Л/ДНР", - от ответственности не уйдут08:52
- Актуальная информация для проезжающих через КПВВ сегодня, 21 июля08:46
- В неконтролируемых пунктах пропуска на границе с РФ снизилось и прекратилось движение07:50
- Оккупанты ОРДО сообщили, когда восстановят работу Vodafone17:15
- Боевики «ЛДНР» усиленно «мобилизируют» местных жителей на Донбассе16:20
- В «Л/ДНР» опять проблемы с мобильной связью16:05
- Боевики 18 раз нарушали перемирие в зоне ООС: ранен боец ВСУ11:00
Боевики «ЛНР» из-за ЧП понесли серьезные потери
21.07.2018 12:13
Российские кураторы обнаружили у боевиков ОРЛО придуманное танковое подразделение, которое существовало только на бумаге.
Украинский блогер Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в соцсети сообщает: «В ходе проверки российскими кураторами стало известно, что одна из танковых рот была только на бумаге, на которую списывалось горюче-смазочные материалы, боекомплект, денежное обеспечение из кармана российских оккупантов».
По его данным, у боевиков ОРЛО произошло чрезвычайное происшествие, «в результате которого демобилизовались и присоединились к славной 200-й бригаде парочка танкистов, а также псевдоофицеров», однако не сообщил подробностей.
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, ЛНР, боевики, потери
Читайте также:
- Картинка для российских ТВ не получилась: минометчик боевиков обстрелял собственный штаб
- Пограничники на Луганщине нашли большой схрон с боеприпасами. ВИДЕО
- Оккупанты РФ активизировались у Светлодарска: детали провокаций противника и мощный ответ ВСУ
- Реалии ЛНР: грабь награбленное
- Пушилин заявил о срыве проведения выборов в «ДНР» и «ЛНР»
- Захарченко заявил о начале работы Фонда помощи комиссованным боевикам
- В оккупированной Макеевке трагически погиб ребенок13:52
- В "ДНР" казнили "донского казака"12:33
- Боевики «ЛНР» из-за ЧП понесли серьезные потери12:13
- Захарченко и Ко благоустроили блокпост под Горловкой – поставили качели11:48
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса11:24
- Для переселенцев в Краматорске открылся «социальный гардероб»10:58
- Новый "референдум" от Путина: реакция Украины, ЕС и мнение эксперта10:22
- В Донецке распространяются смертельные заболевания09:25
- Боевики «ДНР» собрались конфисковать всё золото из ломбардов09:08
- Опознаны 56 молдавских боевиков, убивавших украинцев в составе "Л/ДНР", - от ответственности не уйдут08:52
- В оккупированной Макеевке трагически погиб ребенок13:52
- Гранатомет и четыре гранаты: в Харькове СБУ задержала террориста "ДНР", собиравшегося взорвать поезд13:36
- Из-за массовых смертельных ДТП в Украине решили запретить некоторые маршрутки: названа важная дата13:12
- Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака12:55
- В "ДНР" казнили "донского казака"12:33
- Боевики «ЛНР» из-за ЧП понесли серьезные потери12:13
- Захарченко и Ко благоустроили блокпост под Горловкой – поставили качели11:48
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса11:24
- Для переселенцев в Краматорске открылся «социальный гардероб»10:58
- Лишение субсидий: Переселенцы в группе риска?10:42
- Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака12:55
- Лишение субсидий: Переселенцы в группе риска?10:42
- Путин окружил Украину с трех сторон: где самая главная опасность09:41
- Эти продукты не рекомендуется употреблять с алкоголем22:38
- Кому категорически нельзя становиться крестными родителями20:00
- Ученые рассказали о большой пользе аромата кофе18:45
- Врачи рассказали, как сохранить хорошее зрение до глубокой старости16:57
- Очередной миф разрушен: чем на этот раз удивила украинцев Супрун15:25
- Если мужчина неуважительно относится к своей женщине, то от него отворачивается удача14:35
- Названы "вредные" продукты, помогающие расщеплять жир13:30
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина
- «МГБ и скорые носятся по городу»: в Макеевке гремят взрывы и стрельба
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО
- Жителей Донбасса окружили змеи: что делать?
- В разведке назвали направление, на котором боевики готовят прорыв
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой издеваются над людьми
- "Жахнули" по скоплению техники: в сети появилось фото мощного удара ВСУ на Донбассе
- Если вы любите есть помидоры, то эта информация для вас
- Насколько продвинулись вперед ВСУ на Донбассе: ответ дали в ООС
- Как изменились правила физической идентификации переселенцев?