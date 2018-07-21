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На Донбассе ликвидирован еще один враг Украины: террористы в Сети плачутся о гибели Лысого

21.07.2018 20:26
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На Донбассе ликвидирован еще один враг Украины: террористы в Сети плачутся о гибели Лысого

На Донбассе погиб наемник российских гибридных войск Сергей Раздорский из города Северодонецка, что в Луганской области.

О гибели террориста узнал из соцсетей пользователь Twitter Necro Mancer, отслеживающий сообщения сепаратистов "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".

О смерти боевика "ЛНР" Сергея Раздорского под позывным Лысый информации практически нет. Известно только, что он отошел в мир иной на Донбассе в минувшую среду, 18 июля. Скорее всего, его ликвидировали бойцы ООС.

Профиль Лысого обнаружился и в базе украинского проекта "Миротворец". Там также оказалось о нем не слишком много информации - только контактные данные. Террористу было 33 года. Он уроженец Северодонецка. "Известен МВД", - уточнили в "Миротворце".



Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, боевик, МВД, наемник, ЛНР, террористы, соцсети, ООС
 
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