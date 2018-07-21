На полигоне в "ЛНР" танк сгорел вместе с экипажем

21.07.2018 19:16

Боевики “ДНР” сообщают, что в результате ЧП на территории оккупированного Донбасса погибло несколько танкистов и офицеров. Информацию об этом на своей странице в социальной сети сообщил один из боевиков "ДНР", пишущий под ником Натан Донецкий.

Пользователи Сети подтверждают информацию и сообщают, что на территории "ЛНР" несколько дней назад на полигоне сгорел танк вместе с экипажем. "К сожалению, у нас нормальным является решение проблем после того, как что-то случится. Пишут, в соседнем государстве имело место ЧП, при котором погибло несколько танкистов и офицеров", - сообщил наемник "ДНР". По его данным, в результате гибели наемников в составе армейского корпуса начались проверки. Где именно произошло возгорание бронетехники, наемник не сообщил, однако еще один пользователь подтвердил информацию о гибели боевиков.

Источник "Диалог.UA"