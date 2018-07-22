В «ЛНР» назревает очередной «государственный переворот»

22.07.2018 19:05

В самопровозглашенной «ЛНР» назревает очередной «государственный переворот». Инициатор – «ЦИК ЛНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В самопровозглашенной «ЛНР» назревает очередной «государственный переворот». Теперь – против теперешнего главаря «ЛНР» Леонида Пасечника. Инициатор переворота – «ЦИК ЛНР». В совеем «открытом обращении» «ЦИК ЛНР» заявляет, что пасечник превысил «полномочия», его «указы» — незаконные и не подлежат исполнению. Толчком послужил арест «МГБ ЛНР» нескольких «функционеров ЛНР».

Вот выдержка из «обращения»: «Указы и.о. Главы ЛНР об увольнении членов ЦИК ЛНР являются незаконными, необоснованными, и не подлежат исполнению, поскольку, издавая данные Указы, и.о. Главы ЛНР Пасечник Л.И. превысил свои полномочия»,

А вот что рассказывают жители «ЛНР» в соцсетях:

«Звоночек для Пасечника! 18 июля ЦИК ЛНР, опубликовала свое обращение к избирателям в ЛНР. Не ручаюсь за достоверность документа, привожу весь текст полностью. Но тот факт какими законами ЛНР они оперируют — все становится очень интересно у нас становится»,

«Похоже на войну корнета с плотным. ждем следующий ход. а Шубин разве работает там ещё? шел бы министром юстиции как раньше»,

«Шубин арестован МГБ ЛНР на днях) шьют попытку переворота и измену) А это же был вернейший прихвостень Колывана как и министр юстиции Козьяков».