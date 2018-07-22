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В Луганске заминировали автомобиль
22.07.2018 13:45
Вчера, 21 июля, в оккупированном Луганске водитель возле своего автомобиля обнаружил неизвестный предмет, внешне похожий на взрывное устройство.
Об этом сообщает "пресс-служба МВД ЛНР".
В ходе осмотра места происшествия было обнаружено самодельное взрывное устройство. В целях безопасности его обезвредили на месте путем отключения часового механизма из схемы электроцепи.
Кому принадлежит автомобиль - в сообщении не указано
Теги: Донбасс, Луганск, автомобиль, минирование
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