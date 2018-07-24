В ОРЛО предпринимателей обязали собирать деньги на памятники боевикам

24.07.2018 12:03

В оккупированной Кадиевке оккупационные «власти ЛНР» обязали предпринимателей собирать «пожертвования» для памятника боевикам «ЛНР».

В соцсети местные жители сообщают, что в торговых точках для в качестве емкостей для сбора «пожертвований» используются обыкновенные трехлитровые банки, на которых наклеены листовки.

Очевидцы отмечают:

«В одном из магазинов Стаханова. З-х литровая баночка для сбора помощи членцам. Якобы, хозяйке магазина выдали банку в принудительном порядке в горисполкоме. Инициатива сверху идет, хотя кое-кто кидает деньги».

«В Алчевске такие банки появились в мае 2014. ща не знаю есть ли»,

«А шо бросают, гривни или деревянные? А может, деньги ОРДиЛО?»

«Не детям больным, ни старикам нищим. Фу б… ь».

Источник ДонПресс.