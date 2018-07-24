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В ОРЛО предпринимателей обязали собирать деньги на памятники боевикам
24.07.2018 12:03
В оккупированной Кадиевке оккупационные «власти ЛНР» обязали предпринимателей собирать «пожертвования» для памятника боевикам «ЛНР».
В соцсети местные жители сообщают, что в торговых точках для в качестве емкостей для сбора «пожертвований» используются обыкновенные трехлитровые банки, на которых наклеены листовки.
Очевидцы отмечают:
«В одном из магазинов Стаханова. З-х литровая баночка для сбора помощи членцам. Якобы, хозяйке магазина выдали банку в принудительном порядке в горисполкоме. Инициатива сверху идет, хотя кое-кто кидает деньги».
«В Алчевске такие банки появились в мае 2014. ща не знаю есть ли»,
«А шо бросают, гривни или деревянные? А может, деньги ОРДиЛО?»
«Не детям больным, ни старикам нищим. Фу б… ь».
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, деньги, памятник, ОРЛО
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