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Ликвидирован боевик «ЛНР» из Алчевска
26.07.2018 10:28
Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области несут потери в живой силе. Ликвидирован боевик «ЛНР» из Алчевска.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, ликвидирован боевик «ЛНР» из Алчевска Дегтев Александр Иванович.
О Дегтеве известно, что он родился 21 сентября 1977 года в Новомосковске, проживал в Алчевске.
Ликвидирован 23 июля 2018 года.
Теги: Донбасс, Алчевск, Луганская область, ликвидация, боевик, оккупация, ЛНР, потери
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