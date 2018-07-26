Главная / Новости / Луганская область / Завтра КПВВ «Станица Луганская» временно прекратит пропуск граждан
Последние новости раздела
- Стало известно, как Путин намерен добиваться "мира" на Донбассе16:15
- Как молодежь по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе продолжает поддерживать связи. ВИДЕО15:31
- Завтра КПВВ «Станица Луганская» временно прекратит пропуск граждан14:33
- Оккупанты на Донбассе продают захваченное украинское имущество14:14
- У "ДНР" большие проблемы: артиллерия ВСУ стреляла новыми снарядами артсистемы "Гиацинт"11:50
- Боевики нанесли урон силам ООС: ранены двое бойцов ВСУ10:52
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Алчевска10:28
- Бойцы ВСУ вблизи Донецка под минометным огнем: террористы нанесли мощнейший удар из 120-мм орудий10:07
- Последствия подлых провокаций террористов "ЛДНР" на Донбассе: стороны считают погибших и раненых09:24
- Карта ООС расположения сил и средств ВСУ и "ДНР/ЛНР" на Донбассе от 26.07.201809:00
Завтра КПВВ «Станица Луганская» временно прекратит пропуск граждан
26.07.2018 14:33
В пятницу, 27 июля, КПВВ «Станица Луганская» временно приостановит пропуск граждан в направлении подконтрольных боевикам районов.
Об этом сообщили в пресс-центре операции объединенных сил, передают novosti.dn.ua.
Пересечение пункта пропуска будет ограничено с 9.00 до 11.00 из-за проведения работ по разминированию.
«С целью обеспечения проведения мероприятий по обезвреживанию остатков взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Станица Луганская и обеспечения безопасности граждан, пересекающих линию разграничения, в период с 09.00 до 11.00 27.07.2018 будет временно прекращен пропуск на выход к временно оккупированной территории Луганской области через КПВВ «Станица Луганская», — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Луганская область, разминирование, боевики, пункты пропуска, Станица Луганская, КПВВ
Читайте также:
- Боевики начали разминирование в районе Станицы Луганской, в Петровском пока тихо
- "Кто-то из "ихтамнетов" поедет в Ростов в деревянном макинтоше" - луганские партизаны успешно поработали на передовой
- Атака на пункты пропуска: вслед за "Зайцево" боевики обстрелами закрыли КПП "Станица Луганская"
- Зона АТО: что на самом деле произошло у Станицы Луганской
- На оккупированную Луганщину прибыли новые группировки защитников "русского мира"
- КПВВ на Луганщине меняет режим работы
- СБУ задержала предателя в рядах украинской армии, который передавал информацию в "ДНР"18:32
- В Горловке продолжают «ремонтировать» крыши. Люди в ярости. Зреет бунт. ВИДЕО17:55
- Стало известно, как Путин намерен добиваться "мира" на Донбассе16:15
- «Рестайлинг по- днэровски»: в сеть выложили новое фото Донецкого аэропорта15:49
- Как молодежь по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе продолжает поддерживать связи. ВИДЕО15:31
- В Горловке начались разборки в стиле 90-х с бейсбольными битами15:09
- В Донецке раздаются мощные взрывы14:52
- Завтра КПВВ «Станица Луганская» временно прекратит пропуск граждан14:33
- Оккупанты на Донбассе продают захваченное украинское имущество14:14
- Шок! На мариупольском мясокомбинате мужчину затянуло в мясорубку13:48
- В центре Киева произошла стрельба в ресторане19:33
- Все очень плохо! В Москве экстренно госпитализирован Кобзон18:58
- СБУ задержала предателя в рядах украинской армии, который передавал информацию в "ДНР"18:32
- В Горловке продолжают «ремонтировать» крыши. Люди в ярости. Зреет бунт. ВИДЕО17:55
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Пенсии выплатят всем до конца этой недели17:14
- Журналист рассказал, как действия Гриценко ослабили боеготовность Украины перед военной агрессией России16:51
- Гройсман прокомментировал ситуацию с задержками пенсий16:30
- Стало известно, как Путин намерен добиваться "мира" на Донбассе16:15
- «Рестайлинг по- днэровски»: в сеть выложили новое фото Донецкого аэропорта15:49
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Мінування Азовського моря не вирішить проблеми України - військовий експерт13:11
- Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения20:48
- Назван самый полезный овощ для здоровья кишечника18:48
- Врачи подсказали, как нормализовать давление без таблеток16:35
- Врачи рассказали, что нельзя делать на полный желудок12:37
- Вот все главные недостатки каждого знака Зодиака. Вы обязаны их знать!09:55
- Врачи рассказали, при каких болезнях полезен алкоголь09:05
- Пять смертельно опасных привычек08:45
- Будут сидеть в кустах и разводить людей: появился печальный прогноз "новой" инициативы властей в Украине20:45
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" соцсети: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
- Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса
- Сеть поражена изменением Донецка после оккупации: в "ДНР" рассказали про знаковую деталь в центре города
- «О продвижении ВСУ говорить рано»: украинский военный рассказал, что на самом деле происходит в зоне АТО
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" Интернет: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
- Семь запретов, связанных с нательным крестиком
- Боевики РФ сдают Донбасс и готовятся к отступлению с еще одного поселка – важные подробности. ВИДЕО
- Еще одним врагом меньше: террористы страдают в Сети по погибшему боевику Спорту - подробности
- Оккупационные «власти ДНР» придумали новое «условие» для шахтеров
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение