Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Завтра КПВВ «Станица Луганская» временно прекратит пропуск граждан

26.07.2018 14:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Завтра КПВВ «Станица Луганская» временно прекратит пропуск граждан

В пятницу, 27 июля, КПВВ «Станица Луганская» временно приостановит пропуск граждан в направлении подконтрольных боевикам районов.

Об этом сообщили в пресс-центре операции объединенных сил, передают novosti.dn.ua.

Пересечение пункта пропуска будет ограничено с 9.00 до 11.00 из-за проведения работ по разминированию.

«С целью обеспечения проведения мероприятий по обезвреживанию остатков взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Станица Луганская и обеспечения безопасности граждан, пересекающих линию разграничения, в период с 09.00 до 11.00 27.07.2018 будет временно прекращен пропуск на выход к временно оккупированной территории Луганской области через КПВВ «Станица Луганская», — говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Луганская область, разминирование, боевики, пункты пропуска, Станица Луганская, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх