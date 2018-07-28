Последние новости раздела
- Чем опасны прямые переговоры Киева с главарями "Л-ДНР"22:20
- В России готовят диверсантов для Донбасса22:00
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Как затопление шахт может ударить по Донбассу21:00
- Донбасс: оккупанты утопили танк20:20
- Переговоры по Донбассу: почему «хромает» «нормандский формат»19:40
- 8 мирных жителей были ранены на Донбассе19:20
- Донбасский узел: эксперт увязал коррупцию в Украине, Минские договоренности и "большую сделку"19:00
- Страшное преступление на Донбассе: мужчину и женщину забили лопатой и сожгли18:38
- Конфликт на Донбассе поставили "на паузу"18:20
Конфликт на Донбассе: наблюдателей ОБСЕ отгоняют от границы
28.07.2018 17:20
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 27 июля), команда СММ посетила на Донбассе один приграничный район, который не контролируется правительством. Правда, пробыли там наблюдатели недолго.
Находясь в пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) в течение приблизительно 15 минут, наблюдатели видели, что из Украины вышли 3 женщины, 2 мужчины и ребенок. Команда Миссии отметила, что за аналогичный период времени в Украину въехали 3 автомобиля (2 с украинскими номерными знаками и 1 — с российскими), а также вошли 2 женщины и 2 мужчины.
Но вскоре появился "мужчина в одежде военного типа", который сказал, чтобы патруль Миссии покинул данный район.
Теги: Донбасс, наблюдатели, граница, оккупанты, СММ ОБСЕ
Читайте также:
- Донбасс: наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили, что увидели на границе
- Донбасс: патрули СММ ОБСЕ прорвались к границе
- Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ отогнали от границы
- Прорыв российских грузовиков через украинскую границу официально зафиксирован
- Боевики «ЛНР» не допускают наблюдателей ОБСЕ в неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ
- Члены "ДНР" заявили, что "закрыли район"
- Чем опасны прямые переговоры Киева с главарями "Л-ДНР"22:20
- В России готовят диверсантов для Донбасса22:00
- В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"21:40
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Как затопление шахт может ударить по Донбассу21:00
- Переселенцев продолжают терзать проверками20:40
- Донбасс: оккупанты утопили танк20:20
- Прифронтовая Авдеевка сегодня молилась за мир и Украину20:00
- Переговоры по Донбассу: почему «хромает» «нормандский формат»19:40
- 8 мирных жителей были ранены на Донбассе19:20
- Чем опасны прямые переговоры Киева с главарями "Л-ДНР"22:20
- В России готовят диверсантов для Донбасса22:00
- В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"21:40
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Как затопление шахт может ударить по Донбассу21:00
- Переселенцев продолжают терзать проверками20:40
- Донбасс: оккупанты утопили танк20:20
- Прифронтовая Авдеевка сегодня молилась за мир и Украину20:00
- Переговоры по Донбассу: почему «хромает» «нормандский формат»19:40
- 8 мирных жителей были ранены на Донбассе19:20
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали22:15
- Тривожні ознаки діабету21:00
- В Украине запретили известный лекарственный препарат15:38
- Почему любители хлеба каждый день губят свое здоровье13:20
- Медики назвали популярный антибиотик смертельно опасным11:35
- Врачи назвали неожиданные продукты, продлевающие жизнь08:15
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Мінування Азовського моря не вирішить проблеми України - військовий експерт13:11
- Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения20:48
- Из-за перевозчиков и проблем с пенсиями в Донецкой области гибнут люди
- Смертельный взрыв на кладбище в Горловке: данные журналиста и разведки
- «Опять на костылях»: в соцсети сообщили о серьезном ранение главаря «ДНР»
- У "ДНР" большие проблемы: артиллерия ВСУ стреляла новыми снарядами артсистемы "Гиацинт"
- Обнародованы тревожные новости с Донбасса
- В Горловке продолжают «ремонтировать» крыши. Люди в ярости. Зреет бунт. ВИДЕО
- Стало известно, как Путин намерен добиваться "мира" на Донбассе
- В Донецке раздаются мощные взрывы
- «Был бой, скорые носились»: горловчане заметили в городе «военные» скорые
- Появились новые сведения о пересечении донбасской линии разграничения