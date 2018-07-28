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Архив - Луганская область

Конфликт на Донбассе: наблюдателей ОБСЕ отгоняют от границы

28.07.2018 17:20
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Конфликт на Донбассе: наблюдателей ОБСЕ отгоняют от границы

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 27 июля), команда СММ посетила на Донбассе один приграничный район, который не контролируется правительством. Правда, пробыли там наблюдатели недолго.

Находясь в пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) в течение приблизительно 15 минут, наблюдатели видели, что из Украины вышли 3 женщины, 2 мужчины и ребенок. Команда Миссии отметила, что за аналогичный период времени в Украину въехали 3 автомобиля (2 с украинскими номерными знаками и 1 — с российскими), а также вошли 2 женщины и 2 мужчины.

Но вскоре появился "мужчина в одежде военного типа", который сказал, чтобы патруль Миссии покинул данный район.



Теги: Донбасс, наблюдатели, граница, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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