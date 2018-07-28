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Архив - Луганская область

Луганщину обстреливали "аналогично", а взрывали больше

28.07.2018 10:45
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Луганщину обстреливали "аналогично", а взрывали больше

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в своем отчете, опубликованном вечером 27 июля, сообщили, что зафиксировали в Лугаснкой области "аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня".

При этом наблюдатели отметили увеличение количества взрывов (около 60), по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни единого взрыва.

Так, 26 июля, патрулируя возле н. п. Муратово (подконтрольный правительству, 51 км к северо-западу от Луганска), команда Миссии зафиксировала около 30 взрывов неопределенного происхождения в 8–10 км к югу.

В тот же день, ведя наблюдение неподалеку от н. п. Яснодольск (неподконтрольный правительству, 41 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали 18 взрывов неопределенного происхождения в 15–20 км к юго-востоку.

Также СММ ОБСЕ опубликовала отчет об обстрелах Донетчины.

Напомним, что вчера на Донбассом фронте был побит июльский рекорд обстрелов. Также в пятницу в зоне ООС подорвался "Ронин", воевавший за Украину, и погибли оккупанты.



Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
 
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