Луганщину освободили от страшного наследия

28.07.2018 09:45

За прошедшие сутки, 27 июля, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 5,43 га территории в подконтрольной правительству части Луганской области.



Во время проверок в Станично-Луганском и Новоайдарском районах а также в городе Лисичанск, было обнаружено и изъято 94 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 1 артиллерийский снаряд, 1 минометная мина, 7 ручных гранаты, 4 единицы патронов и 81 единица других взрывоопасных предметов.



Спасатели напоминают:



- при обнаружении взрывоопасного устройства немедленно сообщите в дежурные службы органов внутренних дел, ГСЧС;

- не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей;

- прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;

- не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв);

- дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.