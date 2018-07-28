Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Луганщину освободили от страшного наследия

28.07.2018 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Луганщину освободили от страшного наследия

За прошедшие сутки, 27 июля, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 5,43 га территории в подконтрольной правительству части Луганской области.

Во время проверок в Станично-Луганском и Новоайдарском районах а также в городе Лисичанск, было обнаружено и изъято 94 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 1 артиллерийский снаряд, 1 минометная мина, 7 ручных гранаты, 4 единицы патронов и 81 единица других взрывоопасных предметов.

Спасатели напоминают:

- при обнаружении взрывоопасного устройства немедленно сообщите в дежурные службы органов внутренних дел, ГСЧС;
- не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей;
- прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;
- не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв);
- дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.



Теги: Донбасс, спасатели, Луганская область, взрывоопасные предметы, пиротехники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх