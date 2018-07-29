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Донбасский фронт: обнаружены новые позиции
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ среднего радиуса действия впервые обнаружил две огневые позиции, которые проходили из лесополосы на участке разведения в районе Золотого на Луганщине – в месте развода сил и средств.
Позиции замечены 26 июля. Они расположены примерно в 200 м к северу от южной окраины участка и ориентировочно в 2 км к востоку от его западной окраины (не зафиксированы по данным наблюдения от 18 июня 2018 года). Также замечена недавно дооборудованная огневая позиция примерно в 800 м от юго-восточной окраины участка.
Тот самый БПЛА зафиксировал недавно вырытую траншею (протяженностью 40 метров) на участке разведения, примерно в 600 м к югу от его северной окраины и ориентировочно в 2 км к востоку от его западной окраины (не зафиксирована по данным наблюдения от 9 июля 2018 года).
Напомним, что участками разведения сил и средств, согласно рамочному решению Трехсторонней контактной группы минских переговорщиков по Донбассу от 21 сентября 2016 года, являются н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска, там развести стороны конфликта не удалось), н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска, развод произведен) и н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка, развод произведен).
Теги: Донбасс, беспилотник, СММ ОБСЕ, траншеи, позиции
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