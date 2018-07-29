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На Луганщине изъяли 33 взрывоопасных предмета
За прошедшие сутки, 28 июля, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,63 га территории Луганской области (подконтрольная правительству часть региона).
По данным спасателей, работы проводились в Станично-Луганском и Новоайдарском районах. Было обнаружено и изъято 33 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 1 минометная миау и 32 единицы других ВОП.
Спасатели напоминают:
- при обнаружении взрывоопасного устройства немедленно сообщите в дежурные службы органов внутренних дел, ГСЧС;
- не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей;
- прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;
- не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильных телефонов (они могут спровоцировать взрыв);
- дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.
Теги: Донбасс, спасатели, мина, взрывоопасные предметы
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- На Луганщине изъяли 33 взрывоопасных предмета09:30
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