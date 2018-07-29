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Архив - Луганская область

Ночью пылала Луганщина

29.07.2018 10:15
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Ночью пылала Луганщина

Спасатели подконтрольной части Луганской области ликвидировали минувшей ночью пожар в летней кухне и гараже.

28 июля в 23:49 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в летней кухне по адресу: Луганская область, Троицкий район, с. Араповка, ул. Гагарина.

По прибытию к месту вызова, спасателями 33-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было установлено, что огнем охвачена летняя кухня, гараж и легковой автомобиль ВАЗ 2101.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространение огня на расположенные рядом жилые дома и хозяйственные постройки.

Пожар был локализован в 00:50 и ликвидирован в 01:20. Травмированных и погибших не выявлено. Причины огненного ЧП устанавливают специалисты, сообщает сайт спасателей Луганщины.



Теги: Донбасс, пожар, спасатели, Луганская область
 
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