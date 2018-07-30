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Архив - Луганская область

В Луганске "мусорный коллапс"

30.07.2018 21:18
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В Луганске "мусорный коллапс"

В оккупированном боевиками т.н. "Луганской народной республики" и российскими военными Луганске и окружающих населенных пунктах возник мусорный коллапс.
Об этом сайту "Сегодня" сообщают наши читатели из захваченного Луганска.
Так, в течение двух последних недель из расположенного на севере Луганска Каменнобродского района и Малой Вергунки, входящей в состав крупнейшего в городе Октябрьского района, не вывозится мусор, что связано с увольнениями работников коммунальной службы из-за сокращения заработной платы.
Чтобы обратить внимание оккупационных "властей" на проблему, горожане складируют мусор на на видных местах у дорог или даже вешают пакеты с отходами на железобетонных столбах линий электропередач.



Теги: Донбасс, Луганск, мусор, коммунальщики
 
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