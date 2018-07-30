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Архив - Луганская область

В морг оккупированного Сорокино тайно привезли трупы боевиков

30.07.2018 14:37
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В морг оккупированного Сорокино тайно привезли трупы боевиков

Украинский блогер и врач из Енакиево Александр Чернов на своей странице в соцсети сообщил, что в морг оккупированного Сорокино Луганской области привезли трупы ликвидированных боевиков.
Так, Чернов пишет: «Сорокино (Краснодон, тыл ЛНР у границы с РФ). В сумерках привезли 3-5 трупов, огнестрелы, 1-2 суточной давности! Проходят как «военнослужащие народной милиции ЛНР. Персонал такого давно не помнит. Но велено заткнуться и объяснили, что это «с севера, с фронта». А не в Луганск и не в Стаханов, потому что так надо!»

Источник ДонПресс.



Теги: Донбасс, морг, ЛНР, боевики
 
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