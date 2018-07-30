Жителей Лисичанска просят не паниковать и не покидать дома без необходимости

30.07.2018 22:08

31 июля и 1 августа в Лисичанске Луганской области проведут превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывчатыми веществами и т.д.", - отметили в ведомстве

В сообщении также сказано, что в случае необходимости передвижения в другие районы, жителям обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и др.).

"Просим не паниковать и соблюдать требования личной безопасности, - подчеркивают в ведомстве.

Источник Трибун.