Дешево и сердито: как ремонтируют дороги в ЛНР

31.07.2018 22:25

В Лутугинском районе Луганской области, который находится под контролем боевиков незаконных вооруженных формирований, ремонт дорог проводится руками местных жителей.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский и публикует соответствующие фото.

"Ремонт дорог в Лутугинском районе (под контролем ЛНР). Вместо дорожных рабочих - местные жители. Дешево и сердито. Зачем платить кому-то зарплату? Привез асфальт, а дальше путь те, кому нужны дороги, сами выкручиваются", - пишет он.

"Это даже не асфальт а срезанный вторяк", "Всё для народа в народной республике народ богоносец и землекоп", "Хорошие рабы. А где таких взять?", "от каждого по его способностям... коммунизьм!", "их за эту хе*ню еще накажут", - комментируют фото в сети.