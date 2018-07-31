Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Дешево и сердито: как ремонтируют дороги в ЛНР

31.07.2018 22:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дешево и сердито: как ремонтируют дороги в ЛНР

В Лутугинском районе Луганской области, который находится под контролем боевиков незаконных вооруженных формирований, ремонт дорог проводится руками местных жителей.
Об этом сообщает журналист Денис Казанский и публикует соответствующие фото.
"Ремонт дорог в Лутугинском районе (под контролем ЛНР). Вместо дорожных рабочих - местные жители. Дешево и сердито. Зачем платить кому-то зарплату? Привез асфальт, а дальше путь те, кому нужны дороги, сами выкручиваются", - пишет он.
"Это даже не асфальт а срезанный вторяк", "Всё для народа в народной республике народ богоносец и землекоп", "Хорошие рабы. А где таких взять?", "от каждого по его способностям... коммунизьм!", "их за эту хе*ню еще накажут", - комментируют фото в сети.



Теги: Донбасс, дороги, ЛНР, ремонт дорог
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх