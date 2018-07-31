Последние новости раздела
- Дешево и сердито: как ремонтируют дороги в ЛНР22:25
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка19:18
- Чтобы завершить конфликт на Донбассе, в Украине рассчитывают на мирные переговоры. ВИДЕО16:31
- Чтобы люди знали о войне и Донбассе: фотограф показал устроенное Россией пекло на востоке Украины16:12
- Оккупационные «власти ЛНР» вывозят уголь в направлении РФ12:41
- Экс-террорист "ЛНР" рассказал, как перевозил военную технику из России на Донбасс. ВИДЕО11:56
- В н.п. Ясеновский пьяный боевик «ЛНР» угрожал гранатой женщине с детьми10:55
- Российские наемники и боевики "ЛДНР" атакуют по всей линии фронта на Донбассе: трое бойцов ВСУ были ранены09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 31 июля09:02
- В ОРДЛО начались перебои с газом. Заправки пустые, цены высокие08:44
Оккупационные «власти ЛНР» вывозят уголь в направлении РФ
31.07.2018 12:41
Оккупационные «власти ЛНР» и российские оккупанты вывозят уголь с временно оккупированных территорий Луганщины в западном направлении, т.е. в РФ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 29 июля 2018 года, имеющегося в открытом доступе,
«28 июля члены патруля СММ осуществляли мониторинг на железнодорожной станции вблизи н. п. Александровск (неподконтрольный правительству, 10 км к западу от Луганска) и видели состав из примерно 40 перевозящих уголь вагонов, который двигался с востока на запад».
Теги: Донбасс, железная дорога, уголь, оккупация, ЛНР, СММ ОБСЕ, РФ
Читайте также:
- В ОРДЛО замечена бронетехника
- Уголь из оккупации и дотации: откровения главы Минэнергетики и углепрома Украины
- У "ЛНР" будут проблемы со снабжением: под уничтоженным близ Луганска мостом проходили железнодорожные пути
- В Ровеньках боевики «ЛНР» запрещают медикам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ
- Донбасс: на Красной Могиле замечено опасное скопление
- Боевики «ЛНР» на станции «Красная могила» держат составы с неизвестными грузами
- Дешево и сердито: как ремонтируют дороги в ЛНР22:25
- Убийство лидера "Оплота" Жилина – дело рук главаря "ДНР" Захарченко. ВИДЕО20:49
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка19:18
- У Захарченко признали, что 50% ввозимой из РФ продукции - фальсификат17:52
- ВСУ показали "кошмар" российских военных: мощный гранатомет СПГ-9 подрывает танки и бронетехнику16:50
- Чтобы завершить конфликт на Донбассе, в Украине рассчитывают на мирные переговоры. ВИДЕО16:31
- Чтобы люди знали о войне и Донбассе: фотограф показал устроенное Россией пекло на востоке Украины16:12
- Российская спортсменка, которая воюет за ВСУ, рассказала об уничтожении сепаратистов15:31
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, заботясь о их «безопасности»14:02
- Комендантский час в Донецке: стал известен важный момент13:41
- С популярного украинского курорта сбежала толпа туристов22:50
- Дешево и сердито: как ремонтируют дороги в ЛНР22:25
- Турчинов жестко прошелся по идее "референдума Путина" на Донбассе21:52
- Исследование показало, люди каких профессий чаще разводятся21:16
- Убийство лидера "Оплота" Жилина – дело рук главаря "ДНР" Захарченко. ВИДЕО20:49
- "Нас сталкивают лбами": экс-разведчик призвал украинцев не поддаваться на провокации20:20
- В Бердянске убили ветерана АТО. ВИДЕО19:53
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка19:18
- Россия попытается повлиять на выборы в Украине – Турчинов18:50
- Россия начала подготовку к большим военным действиям – подробности18:22
- Исследование показало, люди каких профессий чаще разводятся21:16
- "Нас сталкивают лбами": экс-разведчик призвал украинцев не поддаваться на провокации20:20
- Как стоимость свадьбы влияет на риск развода: неожиданное исследование15:49
- Опасны для здоровья! Откажитесь от вентилятора навсегда, и вот почему15:05
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО07:21
- Война на Донбассе: Будет ли обострение ситуации перед выборами в Украине16:34
- Украинцев ждут новые правила аренды: как и что может измениться16:14
- Единственный аргумент Кремля: известный адепт «Новороссии» объяснил новую идею Путина по Донбассу15:26
- Выплата недополученной пенсии в связи со смертью: что нужно знать переселенцам15:05
- 6 случаев, когда воду категорически нельзя пить!08:25
- Снимают Захарченко: в ОРДО сообщили кем заменят главаря "ДНР"
- Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"
- Названы новые проблемы переселенцев: какие и где
- "Нужно срочно записать обращение к Путину..." - Казанский сообщил о крупной проблеме в Донецке
- Появилось красноречивое фото о «судьбе ДНР»
- Ночью пылала Луганщина
- Донбасс: опубликованы свежие данные о штурме линии разграничения
- Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска
- На Донетчине недвижимость выросла в цене
- Важная информация для пересекающих линию разграничения сегодня, 30 июля