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Архив - Луганская область

Оккупационные «власти ЛНР» вывозят уголь в направлении РФ

31.07.2018 12:41
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Оккупационные «власти ЛНР» вывозят уголь в направлении РФ

Оккупационные «власти ЛНР» и российские оккупанты вывозят уголь с временно оккупированных территорий Луганщины в западном направлении, т.е. в РФ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 29 июля 2018 года, имеющегося в открытом доступе,
«28 июля члены патруля СММ осуществляли мониторинг на железнодорожной станции вблизи н. п. Александровск (неподконтрольный правительству, 10 км к западу от Луганска) и видели состав из примерно 40 перевозящих уголь вагонов, который двигался с востока на запад».



Теги: Донбасс, железная дорога, уголь, оккупация, ЛНР, СММ ОБСЕ, РФ
 
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