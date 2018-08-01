Молодые девушки бегут с территории ОРЛО: названа причина

01.08.2018 18:33

На оккупированных территориях Луганщины участились случаи пропажи молодых девушек.

Группа "Информационное сопротивление" сообщает, что молодые девушки нередко становятся жертвами насилия и не всегда удается найти их живыми и здоровыми. В связи с этим, они вынуждены сбегать с оккупированных территорий и покидать свои дома и семьи.

Эксперты отмечают, что оккупанты установили местонахождение 10-летней девочки Коржавиной Анастасии из Славяносербского района, находившейся в розыске с 22.07.2018. Ее нашли по месту жительства ее тети в городе Обухов Киевской области.

Кроме того, житель оккупированного Луганска обратился к боевикам с заявлением, что 12 июля ушла из дома его 28-летняя сестра, которая до сих порне вернулась.

Аналогичных случаев с каждым днем становится все больше.