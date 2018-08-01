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Молодые девушки бегут с территории ОРЛО: названа причина
На оккупированных территориях Луганщины участились случаи пропажи молодых девушек.
Группа "Информационное сопротивление" сообщает, что молодые девушки нередко становятся жертвами насилия и не всегда удается найти их живыми и здоровыми. В связи с этим, они вынуждены сбегать с оккупированных территорий и покидать свои дома и семьи.
Эксперты отмечают, что оккупанты установили местонахождение 10-летней девочки Коржавиной Анастасии из Славяносербского района, находившейся в розыске с 22.07.2018. Ее нашли по месту жительства ее тети в городе Обухов Киевской области.
Кроме того, житель оккупированного Луганска обратился к боевикам с заявлением, что 12 июля ушла из дома его 28-летняя сестра, которая до сих порне вернулась.
Аналогичных случаев с каждым днем становится все больше.
Теги: Донбасс, девушки, ОРЛО
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