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Ищут "сокровища": опубликовано видео разграбленных учреждений Луганска. ВИДЕО
02.08.2018 07:53
В оккупированном Луганске мародеры взламывают замки бывших банковских учреждений и получают доступ к копиям документов клиентов.
Луганский юрист Игорь Чудовский отмечает: "Имея такие данные можно сидеть в следственном изоляторе неподконтрольной территории, совершать преступления с помощью телефона. Можно проводить сделки с фиктивными "черными риэлторами" и нотариусами".
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, Луганск, здание, грабеж
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