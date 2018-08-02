В Луганск прибыли особо жестокие наемники из России

02.08.2018 08:10

Намедни стало известно, что в начале июля на Донбассе военнослужащими ВСУ был убит молдавский наемник, который воевал за боевиков. Позже оказалось, что он еще и кандидат в депутаты парламента Молдовы, ясное дело от пророссийской партии, с ироническим названием, «Патриоты Молдовы».

Ликвидированный на Донбассе молдаванин-террорист Олег Бециян состоял в «интернациональном» подразделении «Пятнашка». Основу данного формирования составляют абхазы, но присутствуют и другие кавказцы, и не только. Это конечно не «польские негры» или «литовские снайпершы» которыми боевики пугают граждан на оккупированной территории, но тоже некое подобие международной поддержки марионеточного режима.

Подразделения из Северного Кавказа часто встречаются на Донбассе распознать их можно по характерным шевронам с изображением волка. На днях Луганчанами были замечены военные Уралы с волком на бортах. Военнослужащие из состава Южного Военного округа, особенно кавказцы отмечаются презрительным отношением к местному населению. Вчера таким же Уралом на окраине Луганска был цинично сбит велосипедист и помощь ему оказали случайные прохожие. Боевики даже не удосужились вызвать скорую. Также участились случаи навязчивых заигрываний с молодыми девушками, о чём они жалуются в местных группах в соцсетях, так как никто в ОРЛО не реагирует на их заявления и жалобы. А от заигрываний к взятию силой они переходят быстро – это же «горячие кавказские парни».

Вот такие интернациональные гастролёры на Донбассе, вот только от рук «польских негров и литовских снайперш» не пострадал ни один местный житель, а вот от рук заезжих «волков-оборотней» уже достаточно. Об этом в соцсетях можно найти огромное количество постов фото и видеоматериалов.

Александр Калинин