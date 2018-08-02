Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Жители села на Донбассе просят боевиков отпустить их в Украину: опубликовано письмо на имя главаря "ЛНР"

02.08.2018 08:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жители села на Донбассе просят боевиков отпустить их в Украину: опубликовано письмо на имя главаря "ЛНР"

В Интернете опубликовано письмо жителей села Золотое-5, которые обратились к главарю боевиков "ЛНР" Леониду Пасечнику с просьбой вернуть их населенный пункт под контроль Украины. Письмо было опубликовано в паблике боевиков Луганска, который содержит текст и подписи нескольких десятков оставшихся в населенном пункте жителей.

В сообщении также указывается, кто жители мотивируют просьбу тяжелым положением в составе "ЛНР", а также постоянными притеснениями со стороны боевиков. Аутентичность письма на данный момент не подтверждена, однако пользователи социальных сетей допускают вероятность его существования. В Сети отмечают, что после освобождения украинской армией нескольких сел на Донбассе весной этого года в населенных пунктах начинается восстановление инфраструктуры и выплаты пособий.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Донбасс, письмо, село, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх