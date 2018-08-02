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Жители села на Донбассе просят боевиков отпустить их в Украину: опубликовано письмо на имя главаря "ЛНР"
В Интернете опубликовано письмо жителей села Золотое-5, которые обратились к главарю боевиков "ЛНР" Леониду Пасечнику с просьбой вернуть их населенный пункт под контроль Украины. Письмо было опубликовано в паблике боевиков Луганска, который содержит текст и подписи нескольких десятков оставшихся в населенном пункте жителей.
В сообщении также указывается, кто жители мотивируют просьбу тяжелым положением в составе "ЛНР", а также постоянными притеснениями со стороны боевиков. Аутентичность письма на данный момент не подтверждена, однако пользователи социальных сетей допускают вероятность его существования. В Сети отмечают, что после освобождения украинской армией нескольких сел на Донбассе весной этого года в населенных пунктах начинается восстановление инфраструктуры и выплаты пособий.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, письмо, село, ЛНР
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