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Аномальная жара на Донбассе: В неподконтрольном Луганске термометры показывают свыше 37 градусов

03.08.2018 19:18
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Аномальная жара на Донбассе: В неподконтрольном Луганске термометры показывают свыше 37 градусов

В «ЛНР» и «ДНР» жители жалуются на невыносимую жару. Об этом пишут пользователи соцсетей.

«Луганск – градусники зашкаливают. Тепловой удар получить можно за 5 минут вне кондиционируемого помещения. В «маршрутках» жесть. Часть детских секций отменили занятия – слишком жарко», – пишут жители.

Сегодня, по сообщаениям местных синоптиков в неподконтрольном украинскоц власти Луганске также обещают грозы. «В ближайшие три часа с сохранением вечером, 3 августа, в Луганске и местами по территории ЛНР ожидается гроза», – предупреждают синоптики.

В комментариях в соцсетях тему аномальной жары также обсуждают польователи из Донецка. «В Донецке сегодня +30, невыносимо долго находиться на улице, мозги плавятся!», – пишут дончане.

Источник : https://dnews.dn. 



Теги: Донбасс, Луганск, термометр, жара
 
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