- За сутки боевики стреляли 33 раза, погиб военнослужащий ВСУ08:14
- Пересечение КПВВ: Почему не пропускают микроавтобусы и грузовой транспорт?20:37
- Ситуация в зоне боевых действий на 4 августа. ВИДЕО18:31
- Реалии оккупированного Донбасса: деградирующий город в "свободной" "ЛНР"18:02
- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко16:20
- В одном из городов ОРЛО боевик подорвал себя гранатой14:02
- Оккупанты ОРДЛО обвинили Украину в срыве восстановления работы Vodafone13:22
- Боевики наращивают наступление на Донбассе: ВСУ дали мощный отпор, враг понес потери11:59
- Ловушка разведчика: в Украине рассказали о хитрой задумке Путина с Донбассом11:21
- Боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружение10:39
Реалии оккупированного Донбасса: деградирующий город в "свободной" "ЛНР"
Жизнь на Донбассе будет ухудшаться. Оставшиеся на территории "ДНР/ЛНР" "регионалы" только добивают захваченный Донбасс, который постепенно деградирует и вымирает.
Об этом в соцсети написал журналист Денис Казанский, приведя в пример дороги в оккупированном Стаханове, передает "Диалог.UA".
Сейчас в городе "народный мэр" - выходец из "канувшей в лета" ПР, который засел прочно в кресле "градоночальника". В комментариях люди писали, что Стаханов и до войны особо не отличался благоустроенностью, а оккупация и техника российских наемников уничтожили эту депрессивную территорию еще больше. "В Стаханове и до войны были плохие дороги, а теперь совсем ппц. И будет только хуже", - написал Казанский.
Сепаратисты клятвенно обещали улучшить дороги еще в апреле, однако никаких подвижек после этого пока не случилось. При том, что из "бюджета" "ЛНР" по "официальным отчетам" для Кремля на данные цели деньги выделяются систематически. Но боевики жалуются, что им не хватает.
Теги: Россия, Донбасс, бюджет, оккупация, дороги, ЛНР, боевики, соцсети, Стаханов (Кадиевка)
- Боевики напуганы танковым прорывом ВСУ на Донбассе: волонтер Доник сообщил об экстренных мерах "ЛНР"
- Наемник из Гатчины обокрал боевиков «ЛНР» и сбежал домой
- «Васька умер»: в РФ в День победы скончался наемник, воевавший в ОРДЛО
- Взрыв моста на оккупированном Донбассе: власти "ЛНР" сообщили российским военным очень плохую новость. ВИДЕО
- На Донбассе гремят артобстрелы: боевики "Л/ДНР" активизировались вблизи Авдеевки, Золотого и Широкино
- Захарченко взорвал Сеть заявлением о Донбассе на встрече с главой "ЛНР": видео насмешило соцсети
- Ситуация в пунктах пропуска утром 5 августа08:58
- Появились данные о потерях украинских военных на Донбассе08:49
- "Кого-то ищут": боевики ОРДО активно проверяют телефоны местных жителей 08:26
- В "ДНР" началась "предвыборная кампания". Стали известны конкуренты Захарченко08:21
- За сутки боевики стреляли 33 раза, погиб военнослужащий ВСУ08:14
- "Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь08:06
- Почему через пункты пропуска не пропускают микроавтобусы и грузовой транспорт?21:40
- В «ДНР» сместили начало учебного года21:20
- Пересечение КПВВ: Почему не пропускают микроавтобусы и грузовой транспорт?20:37
- Так выглядит свет в конце тоннеля: появилось жуткое нововведения в оккупированной Керчи. ВИДЕО20:16
- Ситуация в пунктах пропуска утром 5 августа08:58
- Появились данные о потерях украинских военных на Донбассе08:49
- Отбирают жилье у хозяев: В Украине запущена новая волна «страшилок» о переселенцах08:47
- "Кого-то ищут": боевики ОРДО активно проверяют телефоны местных жителей 08:26
- В "ДНР" началась "предвыборная кампания". Стали известны конкуренты Захарченко08:21
- За сутки боевики стреляли 33 раза, погиб военнослужащий ВСУ08:14
- "Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь08:06
- Уже и борщ украли: сеть возмутило фото из Крыма22:28
- Как переселенцу избежать платных услуг, навязываемых «Ощадбанком»21:59
- Почему через пункты пропуска не пропускают микроавтобусы и грузовой транспорт?21:40
- Отбирают жилье у хозяев: В Украине запущена новая волна «страшилок» о переселенцах08:47
- Как переселенцу избежать платных услуг, навязываемых «Ощадбанком»21:59
- Нас дурять! Названо 15 медпрепаратів, які не працюють20:54
- Отказ от алкоголя: названа опасность15:25
- Из чего на самом деле изготовляют лапшу быстрого приготовления?14:59
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- Как трудоголику научиться отдыхать: семь лайфхаков13:42
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Все больше вращает ключик от пролива: названа одна из главных целей блокады Россией Азовского моря18:42
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка17:17
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка
- "Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»
- В Луганск прибыли особо жестокие наемники из России
- Пересечение КПВВ: Почему не пропускают микроавтобусы и грузовой транспорт?
- Осенью Киев объявит решение по Донбассу: в ВР выступили с важным заявлением
- В Мариуполе на пост-мосту водитель маршрутки потерял сознание. Автобус был полон
- "Бомбануло мощно": в оккупированной Горловке прогремели взрывы, террористы готовятся к наступлению
- Пенсионерам в ОРДО не будут засчитаны годы работы на подконтрольной Украине территории
- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко