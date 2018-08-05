- На Донбассе против Украины воюет резервная армия России, – эксперт10:35
- В Луганской области идет "охота" на патриотов21:36
- Парубий: Судьба закона "об особом статусе Донбасса" будет зависеть от партнеров Украины20:06
- Переселенцам: Как получить ID-паспорт при достижении 14 лет19:05
- Война не преграда! Молодежь, живущая по разные стороны фронта, общается и дружит. ВИДЕО17:53
- В Украине появилось еще одно поколение «детей войны». ВИДЕО17:25
- Кто сможет управлять Донетчиной после войны. ВИДЕО16:34
- Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО16:05
- Чтоб не пропасть по-одиночке! Жители Донбасса помогают друг другу пережить войну. ВИДЕО13:57
- В ОРДЛО будет работать Переходная Администрация. ВИДЕО13:39
В Луганской области идет "охота" на патриотов
В Рубежном Луганской области продолжает оказываться колоссальное давление на депутата городского совета Владимира Горелика, который представляет фракцию "Солидарность". Напомним, что против него уже есть одно сфабрикованное дело, но недображелатели на этом не останавливаются и всеми силами пытаются уничтожить его.
По словам Горелика, к нему обратились небезразличные люди и сообщили, что уже готовы бумаги на его арест. Депутат убежден, что его в очередной раз "заказали".
"В четверг ко мне подошли люди и сказали, что какая-то женщина должна принести мне деньги, и что мне хотят "пришить" ст. 368 ч.3 УК Украины. Постоянно оказывается давление, ведется слежка. К примеру, у меня повсюду были установлены камеры. Когда они их убирали, даже не удосужились замести следы", - рассказал Горелик корреспонденту "Трибун".
Происходящее депутат связывает со своей проукраинской позицией и с депутатской деятельностью. Ни для кого не секрет, что в Луганской области продолжается охота на патриотов. Неугодных пытаются убрать всеми возможными методами. Об этом мы писали ранее.
Для справки: Горелик Владимир Александрович - депутат Рубежанского городского совета, директор Рубежанского политехнического колледжа. В 2014 году добровольцем ушел на войну. На сегодняшний день Владимир Горелик возглавляет "Союз ветеранов АТО города Рубежное".
Теги: Донбасс, Луганская область, охота, патриоты
- На Донбассе против Украины воюет резервная армия России, – эксперт10:35
- На пляже Песчаный чуть не утонул посетитель музыкального фестиваля,- ФОТО10:17
- Чешут за ушком и прилично кормят: На позициях украинских бойцов живет «шоколадный» щенок (Фото)09:46
- На Донетчине стая собак растерзала домашнее животное09:33
- В Луганской области идет "охота" на патриотов21:36
- Парубий: Судьба закона "об особом статусе Донбасса" будет зависеть от партнеров Украины20:06
- Переселенцам: Как получить ID-паспорт при достижении 14 лет19:05
- Дончане поделились фотографиями «хозяйствования» оккупационных «властей ДНР»18:41
- Война не преграда! Молодежь, живущая по разные стороны фронта, общается и дружит. ВИДЕО17:53
- В Украине появилось еще одно поколение «детей войны». ВИДЕО17:25
- На Донбассе против Украины воюет резервная армия России, – эксперт10:35
- На пляже Песчаный чуть не утонул посетитель музыкального фестиваля,- ФОТО10:17
- Для Украины наступит самый опасный период в нашей истории, – Тука10:09
- Чешут за ушком и прилично кормят: На позициях украинских бойцов живет «шоколадный» щенок (Фото)09:46
- На Донетчине стая собак растерзала домашнее животное09:33
- Экономист спрогнозировал курс доллара на следующей неделе09:15
- Утерли нос европейцам и завоевали два "золота" - подробности достижений Украинских пловцов 09:00
- В Конго 33 человека погибли от вируса Эбола08:36
- В Славянске прошел «Городской пикник»08:17
- Продаем быстро: куда подать объявление и как правильно составить 08:01
- 6 пугающих звуков, которые должны обеспокоить каждого водителя20:40
- Ученые рассказали, чем опасно курение кальянов15:14
- Отбирают жилье у хозяев: В Украине запущена новая волна «страшилок» о переселенцах08:47
- Как переселенцу избежать платных услуг, навязываемых «Ощадбанком»21:59
- Нас дурять! Названо 15 медпрепаратів, які не працюють20:54
- Отказ от алкоголя: названа опасность15:25
- Из чего на самом деле изготовляют лапшу быстрого приготовления?14:59
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- Как трудоголику научиться отдыхать: семь лайфхаков13:42
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко
- "Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ
- Пересечение КПВВ: Почему не пропускают микроавтобусы и грузовой транспорт?
- "Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»
- В "ДНР" началась "предвыборная кампания". Стали известны конкуренты Захарченко
- Осенью Киев объявит решение по Донбассу: в ВР выступили с важным заявлением
- "Отдых" в Седово: на въезде на "курорт" около 100 машин, на пляжах ужасная вонь
- Пенсионерам в ОРДО не будут засчитаны годы работы на подконтрольной Украине территории
- Оккупационные «власти ДНР» не считают в пенсионный стаж время работы в Украине