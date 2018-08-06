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Архив - Луганская область

Часть Луганска останется без воды

06.08.2018 18:41
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Часть Луганска останется без воды

Часть оккупированного Луганска завтра останется без воды из-за остановки водопроводной насосной станции.

Об этом сообщает подчинённое так называемой «ЛНР» предприятие «Лугансквода». 

Без водоснабжения останутся жители восточных кварталов города и посёлка Малая Вергунка. Плановая остановка будет проведена 7 августа до 09:00 утра. Все работы планируется завершить к 22:00 того же дня, а 8 августа подача воды будет возобновлена.

Источник : https://tribun. 



Теги: Донбасс, Луганск, вода
 
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