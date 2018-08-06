Каждый день новые испытания: КПВВ "Станица Луганская" стал школой выживания для луганчан

06.08.2018 15:46

Условя пересечения единственного функционирующего КПВВ в Луганской области по-прежнему заставляют желать лучшего. Луганчанка Виктория С., дочь которой уезжает поступать в Киев, опубликовала на своей странице в Facebook настоящий крик души.

По словам женщины, шаг за шагом семья делала все, чтобы их ребенок получил достойное украинское образование.

"Мы к этому шли долго и сложно. Учились дистанционно в Станице-Луганской. Пешие переходы на контрольные работы, экзамены по морозу, под дождем, по жаре. Постоянные очереди и практически никаких льгот для перехода детям, которые хотят и учатся в Украине ( в своей стране!). Весь учебный год у меня возникал вопрос: почему бы не сделать детям с ученическим билетом украинской школы льготы для пересечения линии разграничения? Было очень обидно, когда человеческий фактор, т.е. на личное обращение с просьбой пропустить ребенка на экзамен в школу, мне отказывали в грубой фарме наши пограничники. Ну Бог им судья, что в каждом из нас они видят предателя", - пишет женщина.

Дочь Виктории устала от постоянных переходов и возвращаться домой планирует теперь не раньше, чем через полгода.

"Завтра дочь уезжает. Ее слова: "Мама, приеду домой не раньше, чем через поглода, потому что я устала от переходов". Добавлю, старшая дочь приезжает раз в год, и каждый раз говорит, что в последний. Я понимаю, что ребенок резко стала взрослой, еще в 2014 году. Что она прошла хорошую школу выживания, стоя в очередях в Станице. Но еще я понимаю, что даже отъезд ребенка в другой город на учебу, для нас очередное испытание", - рассказывает луганчанка.

"Конечно, мы справимся. Мы пережили многое и переживаем до сих пор. Но хочется радоваться, что твой ребенок движется вперед!", - не теряет оптимизма Виктория.

Напомним, сегодня, 6 августа, начато обустройство сервисной зоны контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская" без прекращения его работы.

Следующие две недели КПВВ будет работать в обычном режиме, но с 27 до 31 августа включительно, скорее всего, власти будут вынуждены прекратить пропуск граждан.

Источник : https://tribun.