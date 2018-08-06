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Архив - Луганская область

"Не простого смертного": в "ЛНР" произошло громкое убийство

06.08.2018 16:13
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"Не простого смертного": в "ЛНР" произошло громкое убийство

В оккупированной Кадиевке в ночь с 4 на 5 августа произошло убийство.

Пользователи социальных сетей сообщают, что убийство произошло в районе Стахановского вагоностроительного завода. По мнению людей, был убит кто-то "важный", так как на месте преступления работали «правоохранители» и кинологи.

В своих комментариях люди пишут:

«Скоро люди будут бояться на улицу выходить»

«Интересно, что одиночные выстрелы или же автоматные очереди можно услышать практически каждую ночь. Отакои».

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, убийство, ЛНР
 
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