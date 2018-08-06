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В Луганской области осуждён боевик «народной милиции ЛНР»
06.08.2018 18:35
Прокуратура Луганской области поддержала обвинение против участника так называемой «народной милиции ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как выяснилось при проведении расследования и судебных разбирательств, житель Луганска в течении 2017 года занимал должность «стрелка 2-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР» и охранял военную технику боевиков. Также он дежурил на одной из блокпостов террористов в Краснодонском районе с целью недопущения наблюдателей ОБСЕ на территорию хранения боевой техники.
Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.260 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) и приговорил его к 6 годам лишения свободы.
Источник : https://tribun.
Теги: Донбасс, Луганск, милиция, боевик, область, ЛНР
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