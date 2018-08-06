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В ОРЛО женщина оставила своего ребенка у больницы: у малышки обнаружили ссадины и дефицит массы тела
В так называемой «генпрокуратуре ЛНР» заявили, что «возбудили уголовное дело против женщины, которая подбросила грудного ребёнка в медучреждение».
Инцидент произошел в неподконтрольных Ровеньках.
Как выяснилось, женщина 1980 года рождения в июне 2018 года родила дочь. За помощью к медикам женщина не обращалась. В начале июля роженица оставила грудного ребёнка у медучреждении, предварительно положив девочку в картонную коробку.
Когда грудничка обнаружили и обследовали стало ясно, что мать плохо заботилась о ребёнке. Медики выявили дефицит массы тела, ссадины конечностей рук и ног, а также общее переохлаждение организма малышки.
«Против матери возбудили два уголовных дела: неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставление в опасности», — сказано в сообщении.
Источник : http://lugradar.
Теги: Донбасс, ребенок, женщина, больница, ОРЛО
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