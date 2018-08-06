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Архив - Луганская область

За 5 дней операции «Мигрант» на Луганщине выявили 19 фактов нарушения иностранцами правил пребывания в Украине

06.08.2018 21:17
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На Луганщине за 5 дней операции «Мигрант» полиция выявила 19 фактов нарушения иностранцами правил пребывания в Украине и открыла 2 уголовных производства. 

Об этом сообщает ГУНП в Луганской области.

В рамках проведения всеукраинской профилактической операции «Мигрант» сотрудники полиции Луганщины проводят отработки населенных пунктов области с целью выявления иностранцев и лиц без гражданства, нелегально находящихся на территории Украины или нарушают правила пребывания в Украине.

Так, сотрудниками сектора превентивной деятельности Кременского отдела полиции были выявлены супруги —  граждане Грузии, проживающие на территории Украины с документами, срок действия которых истек.

В Попасной сотрудники полиции выявили  45-летнюю гражданку РФ,   которая нарушила законодательство в миграционной сфере, а именно проживает на территории Украины по недействительной справке, которую должна была переоформить еще в январе этого года.

В отношении нарушителей составлены административные материалы за нарушение требований ст. 203 КУоАП (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины).

В Новопсковском районе сотрудники полиции во время несения службы в с. Тевяшево у 49-летней гражданки РФ обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с растениями зеленого цвета, внешне похожие на растения конопли.

Изъятое направлено на исследование в НИЭКЦ.

Данный факт внесен в ЕРДР по статье 309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Источник : http://lugradar. 



Теги: Донбасс, Луганская область, нарушение, мигрант, иностранцы
 
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